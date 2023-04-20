В ДНР российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»

Константиновка. ДНР. В результате удара российских военных в ДНР уничтожен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Он располагался в районе города Константиновка, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

О том, какими видами оружия атаковали объект и велики ли потери противника, не уточняется.

Бахмут – принятое на Украине название Артемовска, города в ДНР, бои за который ведутся несколько месяцев. Российские военные заняли уже порядка 90% территории населенного пункта, очаги сопротивления ВСУ сохраняются лишь в западной части.

Сутками ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о «контрнаступлении», в ходе которого подконтрольные Киеву военные атаковали российские позиции на артемовском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Также, по ее словам, «активные штурмовые действия» велись в Артемовске.