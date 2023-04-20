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В ДНР российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»

17:11, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В ДНР российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
17:11, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#обстрел\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/mil
113
0

Объект располагался в районе Константиновки.

Константиновка. ДНР. В результате удара российских военных в ДНР уничтожен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Он располагался в районе города Константиновка, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

О том, какими видами оружия атаковали объект и велики ли потери противника, не уточняется.

Бахмут – принятое на Украине название Артемовска, города в ДНР, бои за который ведутся несколько месяцев. Российские военные заняли уже порядка 90% территории населенного пункта, очаги сопротивления ВСУ сохраняются лишь в западной части. 

Сутками ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о «контрнаступлении», в ходе которого подконтрольные Киеву военные атаковали российские позиции на артемовском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Также, по ее словам, «активные штурмовые действия» велись в Артемовске.

17:11, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#обстрел\n#спецоперация\n#СВО