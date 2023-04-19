Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Донбассе

Киев. Украина. Неоднократно проанонсированное ранее контрнаступление украинских военных стартовало в Донбассе. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на заявление замминистра обороны страны Анны Маляр.

В эфире телеканала «Рада» она сообщила, что ВСУ атаковали российские позиции на артемовском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Также, по ее словам, «активные штурмовые действия» ведутся в самом Артемовске (украинское название города – Бахмут).

Как сообщали в последние сутки российские СМИ, в Артемовске от украинских военных и боевиков освобождено порядка 90% территории. Кроме того, ВСУ оставили поселок Спорное, расположенный между между Артемовском и Северском.