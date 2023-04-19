Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Донбассе

17:46, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Донбассе
17:46, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
74
0

Бои начались на артемовском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях.

Киев. Украина. Неоднократно проанонсированное ранее контрнаступление украинских военных стартовало в Донбассе. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на заявление замминистра обороны страны Анны Маляр.

В эфире телеканала «Рада» она сообщила, что ВСУ атаковали российские позиции на артемовском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Также, по ее словам, «активные штурмовые действия» ведутся в самом Артемовске (украинское название города – Бахмут).

Как сообщали в последние сутки российские СМИ, в Артемовске от украинских военных и боевиков освобождено порядка 90% территории. Кроме того, ВСУ оставили поселок Спорное, расположенный между между Артемовском и Северском.

17:46, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО