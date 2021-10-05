Космический корабль с киногруппой пристыковали к МКС вручную

Не сработали автоматические системы.



Москва. Стыковку корабля «Союз МС-19» к Международной космической станции (МКС) пришлось выполнять в ручном режиме. Оба комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс» отказали, сообщает RT со ссылкой на прямую трансляцию на сайте Роскосмоса.

Пристыковал «Союз МС-19» к модулю «Рассвет» вручную командир корабля Антон Шкаплеров. Указание об этом космонавту дали в Центре управления полетами. После проверки герметичности и выравнивания давления между кораблем и МКС экипаж сможет перейти на станцию.

Напомним, на борту космического аппарата находятся кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они снимут на МКС материал для художественного фильма «Вызов».