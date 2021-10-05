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Космический корабль с киногруппой пристыковали к МКС вручную

17:31, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
Космический корабль с киногруппой пристыковали к МКС вручную
17:31, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#МКС\n#Роскосмос\n#полет\n#кино\n#артисты\n#космос
Фото: vk.com/anton_astrey
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Не сработали автоматические системы.

Москва. Стыковку корабля «Союз МС-19» к Международной космической станции (МКС) пришлось выполнять в ручном режиме. Оба комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс» отказали, сообщает RT со ссылкой на прямую трансляцию на сайте Роскосмоса.

Пристыковал «Союз МС-19» к модулю «Рассвет» вручную командир корабля Антон Шкаплеров. Указание об этом космонавту дали в Центре управления полетами. После проверки герметичности и выравнивания давления между кораблем и МКС экипаж сможет перейти на станцию.

Напомним, на борту космического аппарата находятся кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они снимут на МКС материал для художественного фильма «Вызов».

17:31, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
552
0
#МКС\n#Роскосмос\n#полет\n#кино\n#артисты\n#космос
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