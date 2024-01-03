Россия начнёт строительство орбитальной станции в 2024 году

Москва. В 2024 году Россия начнёт строительство орбитальной станции. Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на слова главы «Роскосмоса» Юрия Борисова.

Владимиру Путину показали первый научно-энергетический модуль ещё в октябре. Первое время в нём будут проводиться все исследования и он будет питать станцию энергией. В основе конструкции будет узловой модуль, выглядящий как шар с шестью стыковочными узлами.

«Схема эта удобна тем, что позволяет бесконечно масштабировать объект и менять отработавшие блоки. Если мы видим, что у нас подходит к концу срок службы, мы можем сделать еще один узловой модуль, пристыковать его в хвост к какому-то из более новых и начинать собирать новую конструкцию», – рассказал главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников.

Наклон орбиты стал ещё одной особенностью российской станции – она будет пролегать через Северный и Южный полюса земли, что позволит видеть всю территорию России, в том числе Арктику.

Также орбитальная станция должна стать базой для обслуживания спутников. Однако, это станет доступным только после завершения строительства, то есть в 2032 году.