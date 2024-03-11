Лётчик-космонавт Сергей Ревин посетит УдГУ в рамках недели науки

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском госуниверситете пройдёт вторая Неделя космической науки (18+). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие пройдёт со 2 по 5 апреля на базе учебно-научной библиотеки вуза (улица Ломоносова, 4б). В рамках Недели космической науки состоятся научные секции, прямой телемост с экипажем Международной космической станции, приезд в УдГУ лётчика-космонавта Сергея Ревина.

Для учащихся школ и студентов Удмуртии организована медиа-викторина «В космос на 10 минут», доступная по ссылке. Победители викторины получат возможность задать вопрос космонавтам.

Программа мероприятия и регистрация доступны на сайте.