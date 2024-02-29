Новую утечку воздуха из МКС признали неопасной для экипажа

Москва. В переходной камере модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) обнаружена утечка воздуха. В NASA и Роскосмосе ее признали неопасной для находящихся на орбите людей, пишет Газета.ру.

О нарушении герметичности было заявлено 28 февраля. По данным американских специалистов, за неделю интенсивность потери воздуха через микротрещину удвоилась.

Как рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, такие повреждения крайне трудно локализовать. На ремонт станции российские космонавты на МКС тратят сейчас до половины полезного времени.

«Мы тратим дорогущее время работы космонавтов на восстановление техники, вместо того чтобы заниматься научными экспериментами», — отметил Крикалев.

По словам командира отряда космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, выявление мест утечек осложняет нагромождение оборудования и небольшие размеры повреждений.

Напомним, в октябре 2020 года в российском модуле МКС нашли трещину в 4 см. На нее поставили временную заплатку. В ноябре в «Звезде» обнаружили еще одно подозрительное место. Поиски и герметизация микротрещин продолжались до 2022 года. Кроме того, в 2018 году пару пробоин выявили и перекрыли на российском корабле «Союз МС». В связи с незначительными потерями воздуха и отсутствием риска резкого увеличения повреждений, данные ЧП были признаны неопасными для экипажа.