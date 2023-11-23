В вещах Тутанхамона нашли второй предмет космического происхождения

Каир. Египет. Внеземное происхождение одной из подвесок в кулоне древнеегипетского фараона Тутанхамона доказала международная группа ученых. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Phys.org.

Речь идет о кусочке желтого стекла, украшавшем изделие. Его исследовали специалисты из университетов и научных центров Германии, Египта и Марокко. Ранее было установлено, что подобные осколки находят в Ливийской пустыне. По химическому составу они отличаются от обычного вулканического стекла. В 1996 году было установлено, что их возраст приближается к 30 млн лет. Исходный материал состоял из зерен кварца, покрытых смешанными глинистыми минералами, а также оксидами железа и титана.

В новом исследовании была задействована аппаратура, позволяющая рассмотреть детали в 20 тыс. раз меньше толщины листа бумаги. В стекле удалось найти кубический цирконий, который образуется при температуре от 2 250 до 2 700 градусов по Цельсию. Также был обнаружен очень редкий полиморф, возникающий при давлении почти в 130 тыс. атмосфер.

Такие условия наблюдаются одновременно только при ударе метеорита или взрыве атомной бомбы. Учитывая возраст материала, реальным объяснением может быть космическая версия его происхождения.

Правда, неясно, где именно мог упасть метеорит, засыпавший Ливийскую пустыню желтым стеклом. Этот вопрос остается пока нерешенным.

Добавим, это уже второй предмет внеземного происхождения в погребальном инвентаре египетского фараона, умершего совсем молодым. Первым был украшенный золотом кинжал с клинком из метеоритного железа.