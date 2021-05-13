Российский режиссер и актриса полетят на МКС для съемок фильма

Госкомиссия одобрила кандидатуры Клима Шипенко и Юлии Пересильд.



Москва. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд проведут на орбите съемки художественного фильма «Вызов». Их кандидатуры одобрила госкомиссия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Медики признали их годными к полету на Международную космическую станцию (МКС). Дублерами назначены Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Кроме того, участвовавшей в отборе выпускнице Краснокутского летного училища Галине Каировой предложили стать космонавтом на профессиональной основе. Для этого ей предстоит пройти дополнительный кастинг и соответствующую подготовку.

Всего в отборе участвовали 20 финалисток специального конкурса. Фильм с рабочим названием «Вызов» будет снят совместно с госкорпорацией Роскосмос, Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Полет со съемками состоится по предварительным данным в октябре 2021 года.