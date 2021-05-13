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Российский режиссер и актриса полетят на МКС для съемок фильма

17:42, 13 мая, 2021
Евгений Кандаков
Российский режиссер и актриса полетят на МКС для съемок фильма
17:42, 13 мая, 2021
Евгений Кандаков
83
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#культура\n#кино\n#фильм\n#Роскосмос\n#Первый канал\n#МКС\n#космос
Фото: pixabay.com
83
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Госкомиссия одобрила кандидатуры Клима Шипенко и Юлии Пересильд.

Москва. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд проведут на орбите съемки художественного фильма «Вызов». Их кандидатуры одобрила госкомиссия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Медики признали их годными к полету на Международную космическую станцию (МКС). Дублерами назначены Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Кроме того, участвовавшей в отборе выпускнице Краснокутского летного училища Галине Каировой предложили стать космонавтом на профессиональной основе. Для этого ей предстоит пройти дополнительный кастинг и соответствующую подготовку.

Всего в отборе участвовали 20 финалисток специального конкурса. Фильм с рабочим названием «Вызов» будет снят совместно с госкорпорацией Роскосмос, Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Полет со съемками состоится по предварительным данным в октябре 2021 года.

17:42, 13 мая, 2021
Евгений Кандаков
83
0
#культура\n#кино\n#фильм\n#Роскосмос\n#Первый канал\n#МКС\n#космос