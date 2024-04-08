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В преддверии Дня космонавтики для ижевчан откроют фотовыставку любителей астрономии

14:55, 08 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В преддверии Дня космонавтики для ижевчан откроют фотовыставку любителей астрономии
14:55, 08 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#космос\n#фотовыставка\n#астрономия\n#Ижевск
Фото: unsplash.com (Jeremy Perkins)
104
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Также состоится лекция, которую будет вести известный популяризатор науки Дмитрий Эпштейн.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии всемирного Дня авиации и космонавтики, 11 апреля, в ИЦАЭ Ижевска пройдёт показ фильма и лекция на тему космоса, а также фотовыставка «Космос в наших сердцах». Об этом сообщает пресс-служба информационного центра по атомной энергии города (ИЦАЭ).

11 апреля в 18:00 для жителей откроют фотовыставку «Космос в наших сердцах» (12+). Работы предоставят ижевские любители астрономии.

В 18:20 покажут фильм «Солнце и жизнь Земли» (12+) от Ижевского астрономического сообщества. Зрители узнают об основных характеристиках солнца, его строении и реакции ядерного синтеза в ядре звезды. Также в фильме покажут процессы воздействия солнечных выбросов на Землю. Кроме того, посетители смогут обсудить впечатления от фильма с директором Ижевского астрономического общества и Ижевского планетария Владиславом Чумаковым.

После показа в 19:00 стартует лекция «Железяки в Космосе» (12+), где о предназначении космических аппаратов расскажет известный популяризатор науки Дмитрий Эпштейн.

Всех поклонников внеземной тематики ждут в ИЦАЭ Ижевска по адресу: улица Красноармейская, 109А. Бесплатная регистрация по ссылке здесь.

Вход на все мероприятия свободный. 

14:55, 08 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#космос\n#фотовыставка\n#астрономия\n#Ижевск