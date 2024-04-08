В преддверии Дня космонавтики для ижевчан откроют фотовыставку любителей астрономии

Ижевск. Удмуртия. В преддверии всемирного Дня авиации и космонавтики, 11 апреля, в ИЦАЭ Ижевска пройдёт показ фильма и лекция на тему космоса, а также фотовыставка «Космос в наших сердцах». Об этом сообщает пресс-служба информационного центра по атомной энергии города (ИЦАЭ).

11 апреля в 18:00 для жителей откроют фотовыставку «Космос в наших сердцах» (12+). Работы предоставят ижевские любители астрономии.

В 18:20 покажут фильм «Солнце и жизнь Земли» (12+) от Ижевского астрономического сообщества. Зрители узнают об основных характеристиках солнца, его строении и реакции ядерного синтеза в ядре звезды. Также в фильме покажут процессы воздействия солнечных выбросов на Землю. Кроме того, посетители смогут обсудить впечатления от фильма с директором Ижевского астрономического общества и Ижевского планетария Владиславом Чумаковым.

После показа в 19:00 стартует лекция «Железяки в Космосе» (12+), где о предназначении космических аппаратов расскажет известный популяризатор науки Дмитрий Эпштейн.

Всех поклонников внеземной тематики ждут в ИЦАЭ Ижевска по адресу: улица Красноармейская, 109А. Бесплатная регистрация по ссылке здесь.

Вход на все мероприятия свободный.