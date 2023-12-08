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Потерянный в космосе помидор нашли на борту МКС

17:21, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Потерянный в космосе помидор нашли на борту МКС
17:21, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#космос\n#NASA\n#МКС\n#овощи\n#курьезы
Фото: pxhere.com
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Овощ выронил астронавт НАСА Фрэнк Рубио.

Хьюстон. США. Астронавты НАСА нашли на Международной космической станции (МКС) пропавший 8 месяцев назад помидор. Томат вырастили на орбите в рамках проекта VEG-05, передает «МИР 24».

В процессе эксперимента изучалась возможность выращивания растений для питания экипажа в условиях невесомости. В марте 2023 года каждому астронавту раздали по одному созревшему помидору, но есть не рекомендовали – плоды могли быть заражены грибком. 

При этом Фрэнк Рубио выронил свой томат, и найти его не удалось. Коллеги по станции шутили, что он попросту съел овощ. Однако спустя 8 месяцев, когда Рубио уже вернулся на Землю, помидор нашли.

Об этом рассказала во время прямой трансляции с МКС астронавт NASA Жасмин Могбели. Кстати, в мае 2023 года сама она вместе с астронавткой Лорал О'Хара во время работ в открытом космосе упустила сумку с инструментами. Теперь потерянная вещь стала искусственным спутником Земли и летит чуть впереди МКС. Ее даже можно увидеть с Земли через бинокль.  

17:21, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
100
0
#космос\n#NASA\n#МКС\n#овощи\n#курьезы