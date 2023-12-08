Потерянный в космосе помидор нашли на борту МКС

Хьюстон. США. Астронавты НАСА нашли на Международной космической станции (МКС) пропавший 8 месяцев назад помидор. Томат вырастили на орбите в рамках проекта VEG-05, передает «МИР 24».

В процессе эксперимента изучалась возможность выращивания растений для питания экипажа в условиях невесомости. В марте 2023 года каждому астронавту раздали по одному созревшему помидору, но есть не рекомендовали – плоды могли быть заражены грибком.

При этом Фрэнк Рубио выронил свой томат, и найти его не удалось. Коллеги по станции шутили, что он попросту съел овощ. Однако спустя 8 месяцев, когда Рубио уже вернулся на Землю, помидор нашли.

Об этом рассказала во время прямой трансляции с МКС астронавт NASA Жасмин Могбели. Кстати, в мае 2023 года сама она вместе с астронавткой Лорал О'Хара во время работ в открытом космосе упустила сумку с инструментами. Теперь потерянная вещь стала искусственным спутником Земли и летит чуть впереди МКС. Ее даже можно увидеть с Земли через бинокль.