Российский фрегат выследил в Средиземном море подлодку США

Преследование субмарины началось ещё в апреле.

Москва. Российский фрегат «Адмирал Эссен» выследил в Средиземном море американскую подлодку «Огайо». Об этом пишут «Известия».

Отследить субмарину и взять её на сопровождение морякам удалось ещё в апреле, но известно об этом стало только сейчас.

Преследование длилось около двух часов. За это время российские военнослужащие записали основные параметры лодки, которые в дальнейшем будут расшифрованы. Также моряки отработали учебную задачу по уничтожению условного противника.