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Российский фрегат выследил в Средиземном море подлодку США

09:19, 10 августа, 2018
Анна Торхова
09:19, 10 августа, 2018
Анна Торхова
328
0
#США\n#Россия\n#корабли\n#военные
Фото: wikipedia.org
328
0

Преследование субмарины началось ещё в апреле.

Москва. Российский фрегат «Адмирал Эссен» выследил в Средиземном море американскую подлодку «Огайо». Об этом пишут «Известия».

Отследить субмарину и взять её на сопровождение морякам удалось ещё в апреле, но известно об этом стало только сейчас.

Преследование длилось около двух часов. За это время российские военнослужащие записали основные параметры лодки, которые в дальнейшем будут расшифрованы. Также моряки отработали учебную задачу по уничтожению условного противника.

 

09:19, 10 августа, 2018
Анна Торхова
328
0
#США\n#Россия\n#корабли\n#военные

 

 

 


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