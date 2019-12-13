Игра на понижение: Центробанк России вновь уменьшил ключевую ставку

С 16 декабря ее размер составит 6,25% годовых.

Москва. На четверть процентного пункта снизил ЦБ в пятницу, 13 декабря, ключевую ставку. С ближайшего понедельника она составит 6,25% годовых, сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

Снижение проводится уже пятый раз подряд с начала лета. Свое решение руководство Банка России объяснило тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. По итогам года она составит 2,9–3,2%. При этом инфляционные ожидания населения продолжают снижаться, а ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. В то же время в III квартале повысились темпы роста российской экономики, однако пока сложно оценить их устойчивость, особенно на фоне нестабильного состояния экономик ведущих и развивающихся стран мира.

В сложившихся условиях ЦБ считает целесообразным дополнительно уменьшить ключевую ставку. Данное решение должно положительно сказаться на росте деловой активности в России, считают эксперты регулятора.

«Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 февраля 2020 года», - говорится в сообщении ЦБ.