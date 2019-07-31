Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

Он касается также и уже действующих кредитных договоров.

Москва. В среду, 31 июля, в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах». Как передают «Известия», он направлен на поддержку тех жителей страны, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Теперь оказавшийся в трудном положении заёмщик сможет обратиться в банк и взять паузу в обслуживании кредита без каких-либо штрафных санкций. В качестве примера подобных трудных ситуаций названы потеря работы и существенное сокращение ежемесячного дохода. Услугу предоставят на полгода по кредитам не выше 15 млн рублей.

При этом информация по отсутствию платежей в данный период не будет включаться в информационную часть кредитной истории. Также на время «ипотечных каникул» действует запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заёмщика.

Отметим, что данный закон касается как новых, так и уже действующих кредитных договоров.