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Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

10:35, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России
10:35, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
106
0
#кредиты\n#ипотека\n#штрафы\n#законы\n#Россия\n#каникулы
Фото: @arzik2
106
0

Он касается также и уже действующих кредитных договоров.

Москва. В среду, 31 июля, в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах». Как передают «Известия», он направлен на поддержку тех жителей страны, которые оказались в сложной жизненной ситуации. 

Теперь оказавшийся в трудном положении заёмщик сможет обратиться в банк и взять паузу в обслуживании кредита без каких-либо штрафных санкций. В качестве примера подобных трудных ситуаций названы потеря работы и существенное сокращение ежемесячного дохода. Услугу предоставят на полгода по кредитам не выше 15 млн рублей.

При этом информация по отсутствию платежей в данный период не будет включаться в информационную часть кредитной истории. Также на время «ипотечных каникул» действует запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заёмщика.

Отметим, что данный закон касается как новых, так и уже действующих кредитных договоров.

10:35, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
106
0
#кредиты\n#ипотека\n#штрафы\n#законы\n#Россия\n#каникулы

 

 

 


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