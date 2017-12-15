Центробанк ввел временную администрацию в Промсвязьбанке

Регулятор отметил, что кредитная организация продолжит работу в обычном режиме.

Москва. Банк России в целях повышения финансовой устойчивости принял решение ввести временную администрацию в Промсвязьбанке. Как сообщается на сайте регулятора, руководство возьмет на себя Фонд консолидации банковского сектора.

Центробанк также выступит в качестве инвестора и предоставит финансовую помощь кредитной организации. «Банком России предусмотрено предоставление средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию» - говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор отметил, что кредитная организация продолжит работу в прежнем режиме. Банк России не будет устанавливать мораторий на удовлетворение требований кредиторов и гарантирует непрерывную деятельность Промсвязьбанка.