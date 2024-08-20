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Возникший из-за дрона пожар в Пролетарске охватил 10 тысяч квадратных метров

14:06, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Возникший из-за дрона пожар в Пролетарске охватил 10 тысяч квадратных метров
14:06, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Украина\n#Россия\n#Ростов-на-Дону\n#дроны\n#беспилотники\n#спецоперация\n#СВО\n#пожар
Фото: pxhere.com
47
0

Количество пострадавших превысило 40 человек.

Пролетарск. Ростовская область. Пожар на складе с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области бушует третий день. Пламя охватило 10 тыс. квадратных метров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.

Сообщается, что борьбу с огнем ведут порядка 600 человек и около 150 единиц техники. Решается вопрос об использовании авиации, самолеты уже готовы к вылету. Их могут отправить на тушение после оценки обстановки.

По уточненным данным, пожар вспыхнул утром 18 августа после отражения атаки дронов ВСУ. Обломки сбитого ПВО украинского беспилотника упали на территории промышленных складов, в результате чего вспыхнуло дизельное топливо.

Поначалу сообщалось о 18 пострадавших, позднее их число выросло до 41 человека. 18 находятся в больнице, 5 – в реанимации.

В Пролетарске 19 августа ввели режим чрезвычайной ситуации.     

14:06, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Украина\n#Россия\n#Ростов-на-Дону\n#дроны\n#беспилотники\n#спецоперация\n#СВО\n#пожар