При пожаре после падения обломков дрона в Ростовской области пострадали 18 человек

Пролетарск. Ростовская область. Упавшие обломки украинского беспилотника вызвали пожар на промышленном складе в Пролетарске Ростовской области. В результате возгорания дизельного топлива пострадали 18 человек, передает «РенТВ».

Как сообщается в телеграм-канале администрации Пролетарского района, врачи оценивают состояние 5 пострадавших как тяжелое. В удовлетворительном состоянии находятся 13 человек, всем оказывают необходимую помощь.

Сообщается, что пожар тушат, угрозы перехода огня на соседние жилые здания нет. На территории Пролетарского городского поселения введен режим чрезвычайной ситуации.

По сообщению главы региона Василия Голубева, 19 августа средства ПВО отбили атаку украинских дронов. На юго-востоке области падение обломков сбитых аппаратов привело к возгоранию дизельного топлива. Позднее он уточнил, что все пострадавшие при пожаре в Пролетарске - сотрудники МЧС. Четверо из них госпитализированы.