Судьба 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада Wildberries остается невыясненной

Санкт-Петербург. После пожара на складе Wildberries в Шушарах (Санкт-Петербург) компания продолжает разыскивать 16 работников. Они не отвечают на звонки, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

До этого количество сотрудников, чье местонахождение было не выяснено, составляло 54.

Напомним, пожар вспыхнул на складе маркетплейса 13 января, огонь охватил 70 тыс. квадратных метров. Борьба с ним продолжалась почти двое суток. Ущерб может превысить 15 млрд рублей. По данным МЧС, пострадавших нет, сотрудники успели эвакуироваться.

По факту пожара на складе Wildberries возбуждено уголовное дело.