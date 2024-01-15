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Судьба 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада Wildberries остается невыясненной

11:04, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Судьба 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада Wildberries остается невыясненной
11:04, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
101
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#Санкт-Петербург\n#МЧС\n#связь\n#поиск\n#пожар
Фото: 78.mchs.gov.ru
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Компания устанавливает местонахождение работников.

Санкт-Петербург. После пожара на складе Wildberries в Шушарах (Санкт-Петербург) компания продолжает разыскивать 16 работников. Они не отвечают на звонки, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

До этого количество сотрудников, чье местонахождение было не выяснено, составляло 54.

Напомним, пожар вспыхнул на складе маркетплейса 13 января, огонь охватил 70 тыс. квадратных метров. Борьба с ним продолжалась почти двое суток. Ущерб может превысить 15 млрд рублей. По данным МЧС, пострадавших нет, сотрудники успели эвакуироваться.

По факту пожара на складе Wildberries возбуждено уголовное дело.

11:04, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
101
0
#Санкт-Петербург\n#МЧС\n#связь\n#поиск\n#пожар