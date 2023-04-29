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Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе

13:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе
13:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
90
0
#Севастополь\n#атака беспилотников\n#СВО
Фото: unslash.com ( Рикардо Гомес Энджел)
90
0

Пожар произошёл на площади 1 тыс. кв. м.

Севастополь. Республика Крым. Утром, 29 апреля, украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей бухте Севастополя. Об этом сообщают «Известия».

После удара загорелся резервуар с топливом. Пожару присвоили 4-й класс опасности, огонь раскинулся на площади 1 тыс. кв. м. Сейчас пожарные обливают ёмкости с топливом водой и спецрастворами, чтобы удержать распространение огня.

«Те четыре цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

13:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
90
0
#Севастополь\n#атака беспилотников\n#СВО