Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе

Севастополь. Республика Крым. Утром, 29 апреля, украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей бухте Севастополя. Об этом сообщают «Известия».

После удара загорелся резервуар с топливом. Пожару присвоили 4-й класс опасности, огонь раскинулся на площади 1 тыс. кв. м. Сейчас пожарные обливают ёмкости с топливом водой и спецрастворами, чтобы удержать распространение огня.

«Те четыре цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.