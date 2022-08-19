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От винта: в ХМАО сотрудник аэропорта погиб в результате удара лопастями

17:11, 19 августа, 2022
Евгений Кандаков
От винта: в ХМАО сотрудник аэропорта погиб в результате удара лопастями
17:11, 19 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#ХМАО\n#аэропорт\n#самолет\n#гибель людей\n#Следственный комитет\n#трагедия
Фото: pxhere.com
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0

Трагедия произошла в воздушной гавани города Белоярский.

Белоярский. Ханты-Мансийский автономный округ. В аэропорту города Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе погиб 48-летний сотрудник аэропорта. Мужчина попал под винт самолета, сообщили в пресс-службе Уральского управления СКР на транспорте.

Трагедия разыгралась 19 августа около полудня МСК.

«В ходе процедуры выпуска воздушного судна Ан-24 агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

В аэропорт направили следственно-оперативную группу. Она проведет проверку причин и обстоятельств гибели работника воздушной гавани.

Напомним, в конце июля в Греции лопастями вертолета убило британского студента, делавшего селфи.

17:11, 19 августа, 2022
Евгений Кандаков
78
0
#ХМАО\n#аэропорт\n#самолет\n#гибель людей\n#Следственный комитет\n#трагедия