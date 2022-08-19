От винта: в ХМАО сотрудник аэропорта погиб в результате удара лопастями

Белоярский. Ханты-Мансийский автономный округ. В аэропорту города Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе погиб 48-летний сотрудник аэропорта. Мужчина попал под винт самолета, сообщили в пресс-службе Уральского управления СКР на транспорте.

Трагедия разыгралась 19 августа около полудня МСК.

«В ходе процедуры выпуска воздушного судна Ан-24 агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

В аэропорт направили следственно-оперативную группу. Она проведет проверку причин и обстоятельств гибели работника воздушной гавани.

Напомним, в конце июля в Греции лопастями вертолета убило британского студента, делавшего селфи.