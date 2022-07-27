Неудачное селфи: в Греции лопасть вертолета оставила студента без головы

Афины. Греция. Неосторожность и страсть к фотографированию погубили британского студента, прилетевшего в Грецию. Молодого человека обезглавило винтом вертолета, пишет Лента.ру со ссылкой на Mirror.

Родители 22-летнего Джека Фентона наняли вертолет для экскурсии на остров Миконос. В поездке участвовали также друзья молодого человека. По возвращении в Афины Фентон покинул кабину и направился к хвосту машины, как предполагают – для селфи. Там юноше отрубило голову винтом на глазах у семьи и приятелей.

Полиция арестовала пилота и еще двоих участников экскурсии. Их могут обвинить в непредумышленном убийстве. Дело направлено прокурору.