Дети потушили снегом Вечный огонь в Оренбурге: их матери грозит штраф

В ситуации пообещала разобраться и уполномоченный по правам ребенка в Оренбуржье.

Оренбург. Оренбургская область. В Оренбурге возбудили административное дело против женщины, чьи дети потушили снегом Вечный огонь. Как пишет «Взгляд» со ссылкой на РИА «Новости», инцидент произошел в Мемориальном комплексе на проспекте Победы 26 декабря.

Выяснилось, что женщина была свидетельницей нарушения, которое совершали ее дети.

«На мать составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – цитирует издание слова представителя управления МВД по Оренбургской области.

Теперь женщине грозит штраф.

В ситуации пообещала разобраться и уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.