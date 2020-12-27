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Дети потушили снегом Вечный огонь в Оренбурге: их матери грозит штраф

16:15, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
Дети потушили снегом Вечный огонь в Оренбурге: их матери грозит штраф
16:15, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
67
0
#Оренбургская область\n#общество\n#происшествие\n#семья
Фото: Pixabay
67
0

В ситуации пообещала разобраться и уполномоченный по правам ребенка в Оренбуржье.

Оренбург. Оренбургская область. В Оренбурге возбудили административное дело против женщины, чьи дети потушили снегом Вечный огонь. Как пишет «Взгляд» со ссылкой на РИА «Новости», инцидент произошел в Мемориальном комплексе на проспекте Победы 26 декабря.
Выяснилось, что женщина была свидетельницей нарушения, которое совершали ее дети.
«На мать составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – цитирует издание слова представителя управления МВД по Оренбургской области.
Теперь женщине грозит штраф.
В ситуации пообещала разобраться и уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.
16:15, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
67
0
#Оренбургская область\n#общество\n#происшествие\n#семья