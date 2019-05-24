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В Москве авантюрист сделал пластику, чтобы не сесть за мошенничество на 20 млн рублей

12:17, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
12:17, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
349
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#Москва\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#операция\n#суд.
Фото: Скрин с видео МВД России
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Мужчину с супругой задержали.

Москва. В Московской области задержали семейную пару, провернувшую серию авантюр в арбитражном суде. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Супруги разработали схему хищения денег со счетов фирм. Они приносили в суд подложные документы и взыскивали с компаний задолженности по оплате услуг, которых на самом деле не оказывали. Далее чета шла в кредитные организации, где получала средства по исполнительным листам. После деньги легализовывали через подставные фирмы и счета сообщников.

По предварительной информации, ущерб от деятельности предполагаемых мошенников превысил 20 млн рублей.

Кроме того, пытаясь скрыться от правосудия, мужчина перенес пластическую операцию по изменению внешности. Но это его не спасло: по решению суда супруга заключили под стражу, женщину поместили под домашний арест.

В рамках расследования, полицейские обыскали 10 квартир в Москве, области и Сарове, в которых проживали возможные соучастники пары. Из мест проживания изъяли поддельные документы, печати, телефоны, сим-карты и компьютеры.

12:17, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
349
0
#Москва\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#операция\n#суд.
МирТесен

 

 

 


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