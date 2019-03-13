Экс-сотрудник администрации Кургана продавал коллекторам данные жителей

Александр Грибанов создал подробную информационную систему.
Курган. Курганская область. Бывший сотрудник администрации Кургана Александр Грибанов продавал коллекторам и банкам данные жителей. Об этом пишет RT со ссылкой на Ura.ru.
Чиновник создал подробную базу, в которой содержались адреса, ИНН, СНИЛС жителей, а также данные о кредитах, водительских удостоверений, паспортов, задолженностей и другое.
База содержала информацию о жителях всей области.
Суд назначил Грибанову штраф в сумме 200 тыс. рублей.