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Ягуар напал на работника цирка в Омске

12:34, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
12:34, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
117
0
#цирк\n#Омск\n#нападение
Фото: pxhere.com
117
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Мужчину госпитализировали с рвано-укушенными ранами.

Омск. Омская область. В Омске на помощника дрессировщика цирка Филатовых напал ягуар во время репетиции. Об этом пишет «Пятый канал» со ссылкой на местные СМИ.

С рвано-укушенными ранами головы, груди, шеи, рук и ног 37-летнего мужчину госпитализировали. В настоящий момент у пострадавшего удовлетворительное состояние.

В цирке утверждают, что хищник «скорее играл, чем проявил агрессию».

Отмечается, что выступления, несмотря на инцидент, пройдут по графику.

По факту произошедшего правоохранители начали проверку.

Напомним, это не первый случай нападения цирковых животных на людей. Ранее СМИ писали о 4-летней девочке, которая впала в кому после «встречи» с когтями львицы.

Также в декабре тигр напал на работника цирка в Орске. Хищник попытался затащить мужчину в вольер.

12:34, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
117
0
#цирк\n#Омск\n#нападение

 

 

 


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