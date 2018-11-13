В Екатеринбурге кипяток из поврежденного трубопровода затопил детский сад

Также провалилось 50 кв.м. грунта.

Екатеринбург. В Екатеринбурге кипяток из поврежденного трубопровода затопил жилой район. Как сообщает «Звезда», в воде и горячем паре оказался первый этаж и подвал детского сада №28.

Во вторник, 13 ноября, также пострадали и автомобили: на месте обвалился грунт на площади 50 кв.м.

Спасатели МЧС эвакуировали и отправили детей по домам. Пожарные и коммунальщики откачивают воду из помещений.

Ремонт проведут не отключая потребителей. Однако отопление и горячее водоснабжение будет подаваться по сниженным параметрам.