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Суд Уфы арестовал двоих из подозреваемых в групповом изнасиловании сотрудницы МВД

15:48, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
15:48, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
1945
0
#МВД\n#Башкирия\n#Уфа\n#арест\n#изнасилование
Фото: Скрин с видео СКР
1945
0

Вопрос о мере пресечения еще одного фигуранта дела решается.

Уфа. Башкирия. Суд Уфы арестовал двоих из трех подозреваемых по делу о групповом изнасиловании дознавателя МВД России по Уфимскому району. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Вопрос о мере пресечения еще одного фигуранта дела решается.

Напомним, по версии следствия, в ночь с 29 по 30 октября, трое экс-начальников отделов МВД Башкирии изнасиловали 23-летнюю коллегу в служебном помещении.

Все трое были задержаны и уволены. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту группового изнасилования.

upd: Третьего подозреваемого арестовали, сообщила пресс-служба СКР. 

15:48, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
1945
0
#МВД\n#Башкирия\n#Уфа\n#арест\n#изнасилование

 

 

 


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