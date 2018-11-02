Суд Уфы арестовал двоих из подозреваемых в групповом изнасиловании сотрудницы МВД

Вопрос о мере пресечения еще одного фигуранта дела решается.

Уфа. Башкирия. Суд Уфы арестовал двоих из трех подозреваемых по делу о групповом изнасиловании дознавателя МВД России по Уфимскому району. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Вопрос о мере пресечения еще одного фигуранта дела решается.

Напомним, по версии следствия, в ночь с 29 по 30 октября, трое экс-начальников отделов МВД Башкирии изнасиловали 23-летнюю коллегу в служебном помещении.

Все трое были задержаны и уволены. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту группового изнасилования.

upd: Третьего подозреваемого арестовали, сообщила пресс-служба СКР.