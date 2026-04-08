Сарапул. Удмуртия. Полицейские остановили жителя Сарапула и нашли в его рюкзаке «каннабис» и электронные весы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

33-летнего мужчину правоохранители задержали вечером на улице Путейской. Полицейские заглянули в рюкзак. Там было четыре упаковки с наркотическим средством «каннабис» и электронные весы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч.3 ст.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ).

Подозреваемого отправили под стражу. По статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.