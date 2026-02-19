Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии жительницу Татарстана подозревают в мошенничестве для получения оплачиваемого учебного отпуска на местном предприятии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии органов дознания, 36-летняя женщина работала на предприятии в Сарапульском районе. В октябре 2025 года она предоставила в отдел кадров справку-вызов из вуза на промежуточную аттестацию. На основании этого документа предприятие оплатило работнице оплачиваемый учебный отпуск.

Позже выяснилось, что женщина не учится в данном вузе и справка была поддельной. Своими действиями жительница Татарстана нанесла предприятию ущерб более 100 тыс. рублей. Злоумышленницу задержали.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК России («Мошенничество»). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).