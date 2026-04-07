Житель Ижевска отвлёк продавщицу просьбой налить пиво и украл продукты

17:54, 07 апреля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#грабеж\n#алкоголь\n#МВД
Источник фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Пока продавщица наливала алкоголь житель Ижевска вынес покупки, не заплатив. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Мужчина набрал товаров в корзину, подошёл к кассе и попросил налить ему разливное пиво. Продавщица отвлеклась, а он схватил пакет с продуктами и вышел. 

Женщина побежала за покупателем и потребовала оплатить продукты. Он не остановился и скрылся.

Подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний житель Ижевска. Он нигде не работал. Кроме того, на его счету уже была судимость.

Завели уголовное дело по статье «Грабёж» (ст.161 УК РФ). Пока мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

