Ижевск. Удмуртия. Пока продавщица наливала алкоголь житель Ижевска вынес покупки, не заплатив. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина набрал товаров в корзину, подошёл к кассе и попросил налить ему разливное пиво. Продавщица отвлеклась, а он схватил пакет с продуктами и вышел.

Женщина побежала за покупателем и потребовала оплатить продукты. Он не остановился и скрылся.

Подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний житель Ижевска. Он нигде не работал. Кроме того, на его счету уже была судимость.

Завели уголовное дело по статье «Грабёж» (ст.161 УК РФ). Пока мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.