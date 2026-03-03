Ижевск. Удмуртия. Производимая в Ижевске снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение органов внутренних дел России. Об этом сообщает пресс-служба Концерна «Калашников» со ссылкой на постановление Правительства РФ.

Самозарядная СВЧ имеет калибр 7,62 мм и рабочую дальность стрельбы до 1000 метров. Она предназначена для поражения живой силы, огневых и небронированных транспортных средств противника. Масса винтовки — 4,8 кг.

«Конструкция снайперской винтовки соответствует современным требованиям к эргономике оружия подобного класса, что позволяет учитывать индивидуальные особенности стрелков, а также использование ими широкого спектра боевой экипировки. СВЧ имеет эргономичную рукоятку управления из ударопрочного полимера, регулируемое усилие спуска, допускает использование современных прицелов и прицельных комплексов, устанавливаемых на единую верхнюю планку Пикатинни», — говорится в сообщении.

Первая серийная партия винтовок Чукавина была произведена в декабре 2023 года. Отмечается, что оружие востребовано в зоне проведения спецоперации.

Напомним, ранее СВЧ выиграла премию «Золотая идея».