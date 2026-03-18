Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска задержали за кражу заказа из пункта выдачи маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ижевску.

Мужчина получил заказ, но вместо того, чтобы заплатить за него, просто вышел на улицу. Администратор попросила его вернуться, но он не отреагировал и скрылся. Ущерб — 25 тыс. рублей.

Полиция нашла и задержала подозреваемого. Грабителю 34 года, он живёт в Ижевске, не работает.

Сотрудники выяснили, что это не единственная кража. В январе мужчина познакомился в кафе с 46-летним посетителем. Вместе они выпивали, и новый знакомый попросил его купить ещё алкоголя. Отдал свою банковскую карту, но подозреваемый её не вернул. На следующий день он расплачивался ею в магазинах.

Завели уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Кража с банковского счета». Сейчас мужчина в следственном изоляторе.

