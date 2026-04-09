В Ижевске внук тайком взял кредит на свою бабушку и спустил деньги на ставки

10:40, 09 апреля, 2026
Максим Александров
В Ижевске внук тайком взял кредит на свою бабушку и спустил деньги на ставки
#Ижевск\n#пенсионеры\n#кредит\n#МВД
Источник фото: ИА «Сусанин»
Он попросил пенсионерку сделать селфи с паспортом в руках и оформил на её имя документы.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска взял кредит на свою бабушку и потратил эти деньги в букмекерских конторах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Внуку 76-летней пенсионерки 35 лет, он безработный, живёт с бабушкой в одной квартире.

Мужчина мог легко взять мобильник бабушки — у него был к нему доступ. Он попросил пожилую женщину сделать селфи с паспортом в руках. Через приложение маркетплейса внук оформил на имя пенсионерки кредитку на 100 тыс. рублей.

Деньги он тут же перегнал на свой счёт. Всю сумму он потратил на ставки в букмекерских конторах.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счёта. Он находится под подпиской о невыезде.

