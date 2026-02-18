Закрыть
14:00, 18 февраля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#мошенники\n#МВД
Источник фото: ИА «Сусанин»
Мошенница использовала телефон дочери, а счета оформляла на мужа.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска попалась на удочку мошенницы, которой оказалась бывшая работница того же мебельного салона, где женщина ранее заказывала кухню. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В августе прошлого года женщине пришло сообщение в мессенджере. Ей написала «сотрудница магазина», где она до этого заказывала гарнитур.Она предложила клиентке дополнительно заказать бытовую технику. Та согласилась. Её переключили на менеджера по имени Юлия. 

Женщина оформила рассрочку на три года и внесла несколько платежей. Шло время, а техники всё не было. Сроки поставки постоянно сдвигались. В итоге покупательница сама позвонила в магазин. Ей сказали, что та самая сотрудница уволилась больше трёх месяцев назад, а Юлия в салоне никогда не работала.

Уволенная сотрудница уже имела судимость за мошенничество. Для аферы с мебельным магазином она использовала телефон дочери и фейковый аккаунт, а счета для оплаты оформляла на мужа.

На мошенницу завели уголовное дело.

