Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска попалась на удочку мошенницы, которой оказалась бывшая работница того же мебельного салона, где женщина ранее заказывала кухню. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В августе прошлого года женщине пришло сообщение в мессенджере. Ей написала «сотрудница магазина», где она до этого заказывала гарнитур.Она предложила клиентке дополнительно заказать бытовую технику. Та согласилась. Её переключили на менеджера по имени Юлия.

Женщина оформила рассрочку на три года и внесла несколько платежей. Шло время, а техники всё не было. Сроки поставки постоянно сдвигались. В итоге покупательница сама позвонила в магазин. Ей сказали, что та самая сотрудница уволилась больше трёх месяцев назад, а Юлия в салоне никогда не работала.

Уволенная сотрудница уже имела судимость за мошенничество. Для аферы с мебельным магазином она использовала телефон дочери и фейковый аккаунт, а счета для оплаты оформляла на мужа.

На мошенницу завели уголовное дело.