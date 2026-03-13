Завьялово. Удмуртия. К Уполномоченному по правам человека в Удмуртии Виктору Кушко обратился житель Завьяловского района, который 30 лет сталкивается с проблемами из-за непогашенной судимости из другой страны. Об этом рассказал омбудсмен.

Эта история началась в середине 90-х годов. Тогда молодой уроженец Удмуртии совершил преступление на территории Беларуси. Его арестовали и приговорили к трём годам лишения свободы, однако через полтора года отпустили по условно-досрочному освобождению.

«Но небольшая степень тяжести совершенного деяния оставила тридцатилетний след в его судьбе: в течение всего этого времени в информационных системах учета МВД России не было сведений о его освобождении и погашении судимости», — рассказал Виктор Кушко.

Уполномоченный обратился в МВД РФ, и добропорядочность гражданина была восстановлена, сведения в базе данных исправлены.