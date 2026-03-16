Житель Ижевска вынес из незапертой квартиры золотые украшения, беспроводные наушники и банковскую карту

18:15, 16 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#МВД\n#воры
Источник фото: МВД Удмуртии
Он спал в подъезде, услышал, что этажом выше хлопнула дверь, и направился туда.

Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала мужчину, который обокрал незапертую квартиру на 40 лет Победы в Ижевске. Об этом сообщает МВД по Удмуртии. 

Мужчина спал на лестничной площадке. Этажом выше он услышал как хлопнула дверь — это ушла хозяйка квартиры.

Мужчина подошёл к квартире, дёрнул ручку, жильё оказалось не заперто. Он прошёл внутрь. «Домушник» нашёл рюкзак и сложил туда золотые украшения, беспроводные наушники и банковскую карту, а после — скрылся. 

Полиция задержала вора. Им оказался неработающий 47-летний житель Ижевска. Раньше он уже был судим. Его заключили под стражу, похищенное забрали.  

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — говорится в сообщении.

