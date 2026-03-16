Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала мужчину, который обокрал незапертую квартиру на 40 лет Победы в Ижевске. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

Мужчина спал на лестничной площадке. Этажом выше он услышал как хлопнула дверь — это ушла хозяйка квартиры.

Мужчина подошёл к квартире, дёрнул ручку, жильё оказалось не заперто. Он прошёл внутрь. «Домушник» нашёл рюкзак и сложил туда золотые украшения, беспроводные наушники и банковскую карту, а после — скрылся.

Полиция задержала вора. Им оказался неработающий 47-летний житель Ижевска. Раньше он уже был судим. Его заключили под стражу, похищенное забрали.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — говорится в сообщении.