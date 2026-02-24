Закрыть
В Ижевске задержали двух мужчин, которые ушли из магазина с неоплаченными покупками

13:53, 24 февраля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#воровство\n#магазин\n#МВД
Источник фото: ИА «Сусанин»
Продавцы просили вернуть товар, но они их проигнорировали.

Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала двоих жителей Ижевска, которые решили сходить в супермаркет за покупками, но платить за них не собирались.

Как сообщает Управление МВД по Ижевску, 36-летний и 42-летний мужчины пришли в магазин в Октябрьском районе, спокойно наполнили корзину и направились к выходу мимо кассы. 

Продавцы заметили и бросились за мужчинами вдогонку. Женщины кричали, требуя вернуть товар, но злоумышленники на это не отреагировали и скрылись.

Как выяснилось позже, один из парочки до этого успел дважды ограбить другие магазины.

На обоих завели уголовное дело по статье «Грабёж». Одного отправили под стражу, другому выдали подписку о невыезде.

#Ижевск\n#воровство\n#магазин\n#МВД