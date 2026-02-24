Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала двоих жителей Ижевска, которые решили сходить в супермаркет за покупками, но платить за них не собирались.

Как сообщает Управление МВД по Ижевску, 36-летний и 42-летний мужчины пришли в магазин в Октябрьском районе, спокойно наполнили корзину и направились к выходу мимо кассы.

Продавцы заметили и бросились за мужчинами вдогонку. Женщины кричали, требуя вернуть товар, но злоумышленники на это не отреагировали и скрылись.

Как выяснилось позже, один из парочки до этого успел дважды ограбить другие магазины.

На обоих завели уголовное дело по статье «Грабёж». Одного отправили под стражу, другому выдали подписку о невыезде.