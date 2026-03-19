Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали четырёх девушек, которых подозревают в организации занятия проституцией в спа-салоне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Массажный салон находился в Индустриальном районе города. Там предлагали не совсем обычный спа-уход: под видом расслабляющих процедур клиентам оказывали услуги интимного характера.

Полицейские задержали четырёх молодых девушек: 23-летнюю директора салона и администраторов — от 21 до 24 лет. На них заведено уголовное дело по статье об организации проституцией. Девушкам грозит до пяти лет лишения свободы.