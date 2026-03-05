Закрыть
В Ижевске задержали мужчину, который сломал нос покупателю магазина из-за отказа угостить его алкоголем

15:45, 05 марта, 2026
Максим Александров
Источник фото: МВД Удмуртии
Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Из-за отказа покупать спиртное житель Ижевска сломал мужчине нос и отобрал у него телефон с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Инцидент произошёл в магазине на улице 30 лет Победы. Вечером к покупателю подошёл мужчина и попросил угостить его алкоголем. Они выпили, и он потребовал ещё, но получил отказ.

Мужчина заставил собутыльника выйти на улицу, где избил его, сломал нос. Затем нападавший вытащил из кармана потерпевшего мобильный телефон и деньги. После этого он скрылся. Ущерб оценили в 7,5 тыс. рублей.

Сейчас на нападавшего завели уголовное дело по статье «Разбой» (ч.1 ст.162 УК РФ). Он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

