Ижевск. Удмуртия. Из-за отказа покупать спиртное житель Ижевска сломал мужчине нос и отобрал у него телефон с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Инцидент произошёл в магазине на улице 30 лет Победы. Вечером к покупателю подошёл мужчина и попросил угостить его алкоголем. Они выпили, и он потребовал ещё, но получил отказ.

Мужчина заставил собутыльника выйти на улицу, где избил его, сломал нос. Затем нападавший вытащил из кармана потерпевшего мобильный телефон и деньги. После этого он скрылся. Ущерб оценили в 7,5 тыс. рублей.

Сейчас на нападавшего завели уголовное дело по статье «Разбой» (ч.1 ст.162 УК РФ). Он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.