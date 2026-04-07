Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Четверо молодых курьеров из Удмуртии обманули пенсионеров на 22 миллиона рублей

16:04, 07 апреля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#мошенники\n#пожилые\n#деньги\n#МВД\n#задержание
Источник фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Парням от 17 до 20 лет грозит до 10 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала четырёх жителей Удмуртии от 17 до 20 лет, которые забирали деньги у пожилых людей и переводили их мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Одни ребята работали курьерами, другие — водителями. Общались с куратором через чат: он давал адреса и говорил, куда отправлять наличные. Часть украденного оставляли себе.

Один из громких эпизодов случился в марте 2026 года. 87-летний ижевчанин отдал одному из подозреваемых больше 19 млн рублей и 19 тыс. долларов. 

88-летняя жительница Ижевска потеряла 790 тыс. рублей, а через несколько дней — ещё и миллион. У жителя Воткинска забрали больше миллиона. 

Во всех случаях злоумышленники врали про ДТП с родственником, про проверку купюр или перерасчёт пенсии. 

Всех четверых арестовали. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас полиция проверяет, причастны ли они к другим похожим преступлениям.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

