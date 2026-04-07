Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала четырёх жителей Удмуртии от 17 до 20 лет, которые забирали деньги у пожилых людей и переводили их мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Одни ребята работали курьерами, другие — водителями. Общались с куратором через чат: он давал адреса и говорил, куда отправлять наличные. Часть украденного оставляли себе.

Один из громких эпизодов случился в марте 2026 года. 87-летний ижевчанин отдал одному из подозреваемых больше 19 млн рублей и 19 тыс. долларов.

88-летняя жительница Ижевска потеряла 790 тыс. рублей, а через несколько дней — ещё и миллион. У жителя Воткинска забрали больше миллиона.

Во всех случаях злоумышленники врали про ДТП с родственником, про проверку купюр или перерасчёт пенсии.

Всех четверых арестовали. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас полиция проверяет, причастны ли они к другим похожим преступлениям.