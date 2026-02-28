Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии двух иностранцев депортировали из страны за нарушение законодательства

18:00, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии двух иностранцев депортировали из страны за нарушение законодательства
18:00, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вокзал\n#аэропорт\n#МВД\n#иностранцы
Источник фото: ИА «Сусанин»
108
0

Также они получили штрафы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в ходе проведения профилактических мероприятий выявили иностранных граждан, которые нарушили режим пребывания на территории России. Об этом пишет пресс-служба Ижевского ЛО МВД России на транспорте.

Так, в аэропорту Ижевска сотрудники задержали 24-летнего иностранца, который после учёбы в ИжГТУ работал диджеем в разных городах России. У него были не продлены виза и вид на жительство в РФ. Гражданин привлечён к административной ответственности со штрафом и последующим выдворением из страны. Также ему закрыт въезд в Россию на пять лет.

Ещё один случай произошёл на железнодорожном вокзале в Ижевске. При проверке документов сотрудники обнаружили 30-летнего иностранного гражданина, который находился на территории РФ в нарушение миграционного законодательства. Срок его пребывания в стране истёк ещё в конце 2025 года. Помимо этого у него истёк срок действия паспорта иностранного гражданина. Ему назначили штраф в 2000 рублей с принудительным выдворением из России.

Напомним, ранее в Ижевске осудили предпринимательницу и её сообщника, которые помогали иностранцам незаконно оставаться в России.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

18:00, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вокзал\n#аэропорт\n#МВД\n#иностранцы