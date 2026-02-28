Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в ходе проведения профилактических мероприятий выявили иностранных граждан, которые нарушили режим пребывания на территории России. Об этом пишет пресс-служба Ижевского ЛО МВД России на транспорте.

Так, в аэропорту Ижевска сотрудники задержали 24-летнего иностранца, который после учёбы в ИжГТУ работал диджеем в разных городах России. У него были не продлены виза и вид на жительство в РФ. Гражданин привлечён к административной ответственности со штрафом и последующим выдворением из страны. Также ему закрыт въезд в Россию на пять лет.

Ещё один случай произошёл на железнодорожном вокзале в Ижевске. При проверке документов сотрудники обнаружили 30-летнего иностранного гражданина, который находился на территории РФ в нарушение миграционного законодательства. Срок его пребывания в стране истёк ещё в конце 2025 года. Помимо этого у него истёк срок действия паспорта иностранного гражданина. Ему назначили штраф в 2000 рублей с принудительным выдворением из России.

Напомним, ранее в Ижевске осудили предпринимательницу и её сообщника, которые помогали иностранцам незаконно оставаться в России.