Можга. Удмуртия. Жительницу Удмуртии подозревают в том, что она вступала в половую связь с мужчинами, зная о своём ВИЧ-статусе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

29-летняя жительница Можгинского района в течение года вступала в интимные контакты с разными мужчинами без презерватива.

При этом подозреваемая точно знала о наличии у неё ВИЧ, ранее её предупреждали об уголовной ответственности.

В отношение женщины возбудили уголовное дело о заведомом поставлении в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК РФ).

Сейчас полиция проверяет, не причастна ли подозреваемая к другим подобным эпизодам.