Жительницу Удмуртии подозревают в сокрытии ВИЧ-статуса от четырёх половых партнёров

12:40, 16 апреля, 2026
Максим Александров
Жительницу Удмуртии подозревают в сокрытии ВИЧ-статуса от четырёх половых партнёров
#Удмуртия\n#Можгинский район\n#ВИЧ\n#МВД
Источник фото: ИА «Сусанин»
Женщина знала о диагнозе, но не использовала презервативы.

Можга. Удмуртия. Жительницу Удмуртии подозревают в том, что она вступала в половую связь с мужчинами, зная о своём ВИЧ-статусе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

29-летняя жительница Можгинского района в течение года вступала в интимные контакты с разными мужчинами без презерватива. 

При этом подозреваемая точно знала о наличии у неё ВИЧ, ранее её предупреждали об уголовной ответственности.

В отношение женщины возбудили уголовное дело о заведомом поставлении в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК РФ). 

Сейчас полиция проверяет, не причастна ли подозреваемая к другим подобным эпизодам.

