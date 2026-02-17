Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь могут открыть филиал Нижегородской академии МВД России. Об этом 17 февраля на сессии Госсовета Удмуртии рассказал министр внутренних дел по республике Максим Тихонов.

Напомним, что Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России закрыли в 2011 году.

«На сегодняшний день прорабатывается возможность возвращения филиала Нижегородской академии. С этой инициативой мы обратились в министерство», — заявил Максим Тихонов.

Сейчас на базе бывшего филиала академии находится Центр профессиональной подготовки МВД. В нём занимаются первоначальной подготовкой молодых сотрудников, которые поступают на службу.

Максим Тихонов на вопрос депутата Владимира Бодрова ответил, что в настоящий момент ситуация с кадрами в МВД по Удмуртии «достаточно напряжённая». Некомплект личного состава приближается к 29%.