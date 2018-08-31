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Пожар на предприятии под Нижним Новгородом ликвидирован

15:25, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
15:25, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
389
0
#Нижний Новгород\n#взрыв\n#пожар\n#ликвидация пожара
Фото: . ГУ МЧС России по Нижегородской области
389
0

Три человека остаются под завалами.

Дзержинск. Нижегородская область. На оборонном предприятии имени Якова Свердлова в Дзержинске ликвидирован пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.  

По данным МЧС, площадь пожара составила 80 кв.м., однако «Известия» пишут о 100 кв.м., ссылаясь на свой источник.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, в результате взрыва погибли три человека, четверо ранены. Пострадавшие с ожогами госпитализированы. Три человека до сих пор не найдены.

Вероятнее всего, в одном из цехов взорвался аммонал. По предварительной версии, причиной стало нарушение технологического процесса.

Ранее сообщалось, что из-за пожара была угроза второго взрыва.

Напомним, что ранее была информация, что эпицентр взрыва находится в здании утилизации мин.

15:25, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
389
0
#Нижний Новгород\n#взрыв\n#пожар\n#ликвидация пожара

 

 

 


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