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Троих рабочих не нашли после взрыва на оборонном заводе под Нижним Новгородом

13:22, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
13:22, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
242
0
#Нижний Новгород\n#заводы\n#пожар\n#гибель людей
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
242
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Еще три человека погибли, трое госпитализированы.

Нижний Новгород. В результате взрыва на оборонном заводе имени Свердлова под Нижним Новгородом погибли три человека, еще трех человек пока не нашли. Об этом сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе на месте ЧС.

«Из девяти рабочих, находившихся в эпицентре, трое госпитализированы, также обнаружены три тела. Еще троих живыми обнаружить не удалось. Возможно, погибли под конструкциями. Ведется разбор завалов», - прокомментировали агентству.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел при производстве взрывчатке, после чего начался пожар. Уже тогда было известно о троих погибших.

Позже появилась информация, что ЧП произошло в здании утилизации мин.

Наша справка: ФПК «Завод имени Якова Свердлова» является оборонным предприятием. Завод специализируется на изготовлении боеприпасов.

Следственный комитет России выясняет обстоятельства происшествия. На месте работают следователи и криминалисты СКР. Об этом сообщил «Твиттер» ведомства.

 

13:22, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
242
0
#Нижний Новгород\n#заводы\n#пожар\n#гибель людей

 

 

 


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