Троих рабочих не нашли после взрыва на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Еще три человека погибли, трое госпитализированы.

Нижний Новгород. В результате взрыва на оборонном заводе имени Свердлова под Нижним Новгородом погибли три человека, еще трех человек пока не нашли. Об этом сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе на месте ЧС.

«Из девяти рабочих, находившихся в эпицентре, трое госпитализированы, также обнаружены три тела. Еще троих живыми обнаружить не удалось. Возможно, погибли под конструкциями. Ведется разбор завалов», - прокомментировали агентству.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел при производстве взрывчатке, после чего начался пожар. Уже тогда было известно о троих погибших.

Позже появилась информация, что ЧП произошло в здании утилизации мин.

Наша справка: ФПК «Завод имени Якова Свердлова» является оборонным предприятием. Завод специализируется на изготовлении боеприпасов.

Следственный комитет России выясняет обстоятельства происшествия. На месте работают следователи и криминалисты СКР. Об этом сообщил «Твиттер» ведомства.