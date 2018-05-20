Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

Оба были опытными спортсменами.

Мензелинск. Татарстан. Трагедией закончился прыжок с парашютом для двух спортсменов в Татарстане. При приземлении оба получили серьёзные травмы и скончались.

Трагедия произошла в городе Мензелинск, пишет Интерфакс.

«19 мая поступило сообщение от службы "112" о падении двух парашютистов в Мензелинском районе, за территорией местного аэроклуба. Один пострадавший скончался при транспортировке в больницу. Второй спортсмен в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Мензелинскую больницу, госпитализирован в отделение реанимации, где ему была проведена интенсивная терапия. Но, несмотря на интенсивные проводимые лечебные мероприятия, в 21:30 по Москве была зафиксирована его смерть», - рассказали в региональном Минздраве.

Погибшие - мужчины 1984 и 1970 годов рождения. Оба опытные спортсмены, на счету у каждого более 600 прыжков.

Сейчас в клубе проводится проверка, внутреннее расследование случившегося.