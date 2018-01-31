Землетрясение в Анапе встревожило жителей города и их домашних животных

Магнитуда составила 4,2, эпицентр толчков находился на дне Черного моря.

Анапа. Краснодарский край. Многие жители Анапы проснулись в среду, 31 января, от подземного толчка. Как сообщили в единой геофизической службе РАН, магнитуда землетрясения составила 4,2, эпицентр располагался в акватории Черного моря в 13 км от берега и на глубине 10 км.

По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, жители города-курорта ощущали толчки, однако жертв и разрушений не зафиксировано, эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме.

Жители Анапы пишут в соцсетях, что подземный толчок произошел примерно в полвосьмого утра по местному времени. В некоторых домах передвинуло мебель, забеспокоились домашние животные. Отдельные люди и звери, впрочем, не заметили факт землетрясения, и узнали о нем позже.

«Да, именно в 7-30 тряхнуло. Даже на 1 этаже ощутимо было для нас. У соседей кошка и собака к двери побежали сразу, а моя псинка спала беззаботно на кресле», - написала одна из жительниц курортного города.