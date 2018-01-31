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      Землетрясение в Анапе встревожило жителей города и их домашних животных

      15:07, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:07, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
      592
      0
      #МЧС\n#животные\n#кошки\n#Краснодарский край\n#собаки\n#землетрясение\n#Анапа\n#стихийное бедствие
      Фото: pixabay.com
      592
      0

      Магнитуда составила 4,2, эпицентр толчков находился на дне Черного моря.  

      Анапа. Краснодарский край. Многие жители Анапы проснулись в среду, 31 января, от подземного толчка. Как сообщили в единой геофизической службе РАН, магнитуда землетрясения составила 4,2, эпицентр располагался в акватории Черного моря в 13 км от берега и на глубине 10 км.   

      По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, жители города-курорта ощущали толчки, однако жертв и разрушений не зафиксировано, эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме.

      Жители Анапы пишут в соцсетях, что подземный толчок произошел примерно в полвосьмого утра по местному времени. В некоторых домах передвинуло мебель, забеспокоились домашние животные. Отдельные люди и звери, впрочем, не заметили факт землетрясения, и узнали о нем позже.   

      «Да, именно в 7-30 тряхнуло. Даже на 1 этаже ощутимо было для нас. У соседей кошка и собака к двери побежали сразу, а моя псинка спала беззаботно на кресле», - написала одна из жительниц курортного города.

      15:07, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
      592
      0
      #МЧС\n#животные\n#кошки\n#Краснодарский край\n#собаки\n#землетрясение\n#Анапа\n#стихийное бедствие

       

       

       

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