СМИ: певца Евгения Осина поместили в центр реабилитации алкоголиков

Ранее сестра артиста заявила в полицию о его пропаже.

Москва. Волонтеры добровольческой организации по поиску людей сообщили РИА «Новости», что нашли Евгения Осина. По их данным, артиста поместили в реабилитационный центр для сильно пьющих людей.

Также сообщается, что шоумена отправили туда по предложению друзей.

Напомним, в пятницу, 18 августа, стало известно о том, что Евгений Осин пропал без вести. Заявление в полицию написала его сестра, по словам которой брат не появлялся дома с 15 августа.

Ранее коллеги-музыканты рассказывали, что у 52-летнего Осина имеются серьезные проблемы с алкоголем и здоровьем. Сам он жаловался, что у него отнялись ноги и сломано плечо.

Евгений Осин был участником группы «Браво» в конце 1980-х годов, затем выступал сольно. Главным хитом в его репертуаре в 90-е годы была песня «Плачет девочка в автомате», написанная на стихи Андрея Вознесенского.