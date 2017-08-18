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      СМИ: певца Евгения Осина поместили в центр реабилитации алкоголиков

      18:40, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:40, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      191
      0
      #культура\n#алкоголь\n#музыка\n#музыканты\n#знаменитости
      Фото: pixabay.com
      191
      0

      Ранее сестра артиста заявила в полицию о его пропаже.  

      Москва. Волонтеры добровольческой организации по поиску людей сообщили РИА «Новости», что нашли Евгения Осина. По их данным, артиста поместили в реабилитационный центр для сильно пьющих людей.  

      Также сообщается, что шоумена отправили туда по предложению друзей.

      Напомним, в пятницу, 18 августа, стало известно о том, что Евгений Осин пропал без вести. Заявление в полицию написала его сестра, по словам которой брат не появлялся дома с 15 августа.  

      Ранее коллеги-музыканты рассказывали, что у 52-летнего Осина имеются серьезные проблемы с алкоголем и здоровьем. Сам он жаловался, что у него отнялись ноги и сломано плечо.  

      Евгений Осин был участником группы «Браво» в конце 1980-х годов, затем выступал сольно. Главным хитом в его репертуаре в 90-е годы была песня «Плачет девочка в автомате», написанная на стихи Андрея Вознесенского.

      18:40, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      191
      0
      #культура\n#алкоголь\n#музыка\n#музыканты\n#знаменитости

       

       

       

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