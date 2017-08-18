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      Певец Евгений Осин пропал в Москве

      15:36, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15:36, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      411
      0
      #культура\n#музыка\n#знаменитости\n#происшествие
      Фото: e-osin.com
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      Исполнитель хита 90-х про плачущую в автомате девушку ушел из дома три дня назад.

      Москва. В российской столице начались поиски пропавшего без вести певца Евгения Осина, известного в 90-е годы шлягером «Плачет девочка в автомате». Как пишет «Парламентская газета», об исчезновении заявила 18 августа в полицию сестра артиста.

      По словам женщины, её брат ушёл из своей квартиры на улице Демьяна Бедного 15 августа и до сих пор не вернулся, информации о его местонахождении нет. Полиция по району Хорошёво-Мнёвники приступила к поискам.  

      Певцу 52 года, по словам коллег, в последнее время он имеет серьезные проблемы с алкоголем, которые отрицает. Недавно Осин пожаловался на то, что у него отказали ноги из-за болезни позвоночника, а также сломано плечо. По словам артиста, он живет один и с трудом передвигается, а денег на инвалидное кресло у него нет.

      15:36, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      411
      0
      #культура\n#музыка\n#знаменитости\n#происшествие

       

       

       

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