Певец Евгений Осин пропал в Москве

Исполнитель хита 90-х про плачущую в автомате девушку ушел из дома три дня назад.

Москва. В российской столице начались поиски пропавшего без вести певца Евгения Осина, известного в 90-е годы шлягером «Плачет девочка в автомате». Как пишет «Парламентская газета», об исчезновении заявила 18 августа в полицию сестра артиста.

По словам женщины, её брат ушёл из своей квартиры на улице Демьяна Бедного 15 августа и до сих пор не вернулся, информации о его местонахождении нет. Полиция по району Хорошёво-Мнёвники приступила к поискам.

Певцу 52 года, по словам коллег, в последнее время он имеет серьезные проблемы с алкоголем, которые отрицает. Недавно Осин пожаловался на то, что у него отказали ноги из-за болезни позвоночника, а также сломано плечо. По словам артиста, он живет один и с трудом передвигается, а денег на инвалидное кресло у него нет.