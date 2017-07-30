Защита Ольги Алисовой уже подала ходатайство в МВД, заявив, что данные экспертиз противоречат картине ДТП.

Москва. Женщина, сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном, просит исключить экспертизы из дела. Как сообщает L!fe со ссылкой на Mash, защита Ольги Алисовой уже подала ходатайство в МВД, заявив, что данные экспертиз противоречат картине ДТП.

«Однако окончательный ответ по ходатайству ещё не получен», - пишет L!fe.

Ранее сообщалось о том, суд признал законным арест Алисовой.

Напомним, шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины во дворе собственного дома в Железнодорожном. Результаты первой экспертизы, которая установила, что мальчик в момент ДТП якобы был сильно пьян, вызвали большой общественный резонанс.