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      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      18:25, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      263
      0
      #ДТП\n#Москва\n#авария\n#происшествие
      Фото: скриншот из видео Mash
      263
      0

      Защита Ольги Алисовой уже подала ходатайство в МВД, заявив, что данные экспертиз противоречат картине ДТП.

      Москва. Женщина, сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном, просит исключить экспертизы из дела. Как сообщает L!fe со ссылкой на Mash, защита Ольги Алисовой уже подала ходатайство в МВД, заявив, что данные экспертиз противоречат картине ДТП.

      «Однако окончательный ответ по ходатайству ещё не получен», - пишет L!fe.

      Ранее сообщалось о том, суд признал законным арест Алисовой.

      Напомним, шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины во дворе собственного дома в Железнодорожном. Результаты первой экспертизы, которая установила, что мальчик в момент ДТП якобы был сильно пьян, вызвали большой общественный резонанс.

      18:25, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      263
      0
      #ДТП\n#Москва\n#авария\n#происшествие

       

       

       

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