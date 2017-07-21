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      Массовое отравление студентов произошло в Калининградской области

      10:35, 21 июля, 2017
      Новичок
      10:35, 21 июля, 2017
      Новичок
      41
      0
      #студенты\n#Калининград\n#отравление\n#больница\n#пострадавшие.
      Фото: pixabay.com
      41
      0

      По данным правоохранительных органов, пострадали 56 человек.

      Калининград. Массовое отравление студентов одного из строительных отрядов произошло в поселке Совхозное. Как сообщили в СУ СКР по региону, пострадали 56 человек, трое из них госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на токсико-инфекцию. 

      По предварительным данным, жалобы на недомогание начали поступать после ужина. К утру состояние их здоровья ухудшилось. 

      В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. СУ СКР по Калининградской области инициировал доследственную проверку. 

      10:35, 21 июля, 2017
      Новичок
      41
      0
      #студенты\n#Калининград\n#отравление\n#больница\n#пострадавшие.

       

       

       

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