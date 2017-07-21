Массовое отравление студентов произошло в Калининградской области

По данным правоохранительных органов, пострадали 56 человек.

Калининград. Массовое отравление студентов одного из строительных отрядов произошло в поселке Совхозное. Как сообщили в СУ СКР по региону, пострадали 56 человек, трое из них госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на токсико-инфекцию.

По предварительным данным, жалобы на недомогание начали поступать после ужина. К утру состояние их здоровья ухудшилось.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. СУ СКР по Калининградской области инициировал доследственную проверку.